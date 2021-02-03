الصحة المصرية: كميات كبيرة من لقاح كورونا تصل خلال ساعات

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء في وزارة الصحة: "سيصل مصر خلال ساعات كميات كبيرة من لقاح كورونا".

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وأكدت أن "خطة مصر واضحة في توزيع اللقاح"، بحسب موقع "أخبار اليوم".

وفي المؤتمر ذاته هنأت زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبلولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على نجاح مصر المشرف في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير.

وأثنت على جهود اللجنة الطبية بوزارة الصحة في وضع وتنفيذ خطة تأمين طبي على أعلى مستوى لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.