الصفدي يعلق على علاقات بلاده مع السعودية إزاء مختلف القضايا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك عقب مباحثات أجراها الصفدي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفي معرض رده على سؤال حول إن كانت المملكة قلقة من مصالحة إسرائيلية سعودية وعلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات، قال الصفدي: "علاقتنا مع السعودية قوية إزاء جميع القضايا"، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية.

وتابع الصفدي: "السلام خيار استراتيجي للمملكتين (الأردن والسعودية) وحل الدولتين هو الحل العادل والشامل.. نحن نعمل معا وبالتنسيق مع أشقائنا إزاء جهود حل الصراع".

وتطرق الصفدي إلى مسألة الوصاية الهاشمية على مقدسات فلسطين، حيث قال إنها: "أمانة ومسؤولية يؤديها صاحب الجلالة الملك عبد الله (عاهل الأردن) بكل ما أوتيت المملكة من جهود، ودور الوصاية تؤكده كل الدول العربية".

وفي مارس/آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وأشار الصفدي ولافروف، في المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أنه جرى خلال لقائهما مناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا، وضرورة التمسك بمبدأ التسوية السياسية هناك.

وأوضح الصفدي، خلال حديثه، أنه تحدث كذلك مع لافروف بمسألة التعاون في مكافحة وباء كورونا، وإمكانية الحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي للمواطنين وللاجئين في المملكة.