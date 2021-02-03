أبو الغيط يلتقي الحريري في القاهرة ويؤكد: الجامعة العربية تقف إلى جوار لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - التقى أبو الغيط، ظهر اليوم الأربعاء، الحريري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، في إطار زيارة الحريري لمصر.

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وقال مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن أبو الغيط أكد أن "الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث، مضيفاً أن الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد، الذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخراً، مشيراً إلى أن الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه".

وأكد أبو الغيط أن "إنقاذ لبنان يعد الأولوية في هذه المرحلة، مناشداً كافة الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانباً وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته".