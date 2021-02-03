السيسي يؤكد أهمية تسوية الخلافات في لبنان والإسراع بتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Arab League pPress Office

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل".

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

من جانبه، أكد الحريري "اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة"، معربا عن "تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".