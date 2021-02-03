شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صافرات الإنذار بمبنى السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت صافرات الإنذار فى مبنى السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وفى وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد، أنها قدمت 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، فيما أكدت مواصلتها في دعم القوات العراقية.

وذكرت السفارة في بيان صحفي، أن "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت ثلاثين سيارة مُدرّعة للجيش العراقي، للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء)".

وأضافت: "قدمت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته، وتأتي هذه المساهمة باعتبارها جُزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراقي لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد".

وتابعت السفارة الأمريكية: "سنواصل العمل معا لضمانِ مستقبل مستقر وآمن للشعب العراقي".