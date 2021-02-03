شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل قرابة 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 12 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية فى إحاطة صحفية حول اخر مستجدات فيروس كورونا، إجراء 173,952 فحصا ، حيث تم الكشف عن 3,977 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4,075 حالة شفاء ، و12 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.