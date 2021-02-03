الأرصاد تحذر المصريين... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خبراء الأرصاد، إن البلاد تتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى، التي تضم 3 محافظات، وهي: "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

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وأضافت الهيئة، أن القاهرة الكبرى ستتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى 6 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بالإضافة لانخاض الحرارة، يوجد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة.

وطالبت الأصاد المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، أمس الثلاثاء، أن خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أكد أن خرائط توزيعات الضغط الجوي تشير إلى بداية تأثر مصر بطقس غير مستقر يبدأ اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من الأربعاء 3 فبراير/ شباط، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".