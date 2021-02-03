تدوم 12 أسبوعا... دراسة تكشف فاعلية الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكاـ أكسفورد

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن هذه النتائج تدعم استراتيجية الحكومة لتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح بحيث يمكن توصيل تطعيم المزيد من الأشخاص بالجرعة الأولى.

جاءت تصريحات هانكوك بعد أن أصدرت أكسفورد دراسة تظهر أن اللقاح يقلل من انتقال الفيروس بمقدار الثلثين ويمنع الإصابة بأمراض خطيرة. فيما لم تتم مراجعة الدراسة بعد، لكن المسؤولون البريطانيون استقبلوها بحماس تحت ضغط الحاجة إلى تبرير قرارهم بتأجيل الجرعة الثانية.

يذكر أن بريطانيا بدأت في الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي عملية التطعيم باستخدام اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، من مجموعة أدوية "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لتكون أول دولة في العالم تقدم على استخدام هذا اللقاح.

وما يميّز هذا اللّقاح (أسترا زينيكا- أكسفورد) أنّه، أقل تكلفة وسهل التخزين، حيث يمكن حفظه في براد عادي، مقارنة بلقاحي "موديرنا" و"فايزر- بيونتيك"، اللذين يحتاجان إلى درجات حرارة منخفضة (-70 درجة) للتخزين، وقد تم الترخيص لهما وتوزيعهما في دول عدة لاسيما في الولايات المتحدة. وفقا لوكالة "رويترز".