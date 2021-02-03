الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم الثلاثاء

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE

وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، في بيان، أن "قوات من الحشد الشعبي انطلقت بعملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى"، وذلك حسب وكالة الصحافة المستقلة العراقية.

وأضاف البيان أن "العملية انطلقت بمشاركة قوات من الألوية (1- 4- 20 -23 – 24- 110- 28) وفوج مغاوير القاطع وجميع أقسام القيادة"، مشيرا إلى أن "العملية تهدف إلى تعقب عناصر داعش الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة".

واندلعت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين قوات الحشد الشعبي العراقي وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن قوات الحشد الشعبي رصدت خلال عملية استطلاعية في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى شرقي البلاد، عناصر إرهابية، وشرعت بالإشتباك معهم. وأعلنت الخلية، مقتل خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي خلال الاشتباكات، منوهة إلى أن مزيدا من التفاصيل ستعلن لاحقا عن العملية.

وكان العراق قد أعلن "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول "داعش" ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.