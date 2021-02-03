وزير الصحة العراقى: إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائى

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي أن إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالبلاد.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق منذ 30 يوماً حقق منجزاً كبيراً، لكن - للأسف - أن هذا المنجز سيضيع بشكل كبير في حال استمرار المواطنين و الجهات كلها التي تدعو للتجمعات بعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأضاف أن "نسبة الإصابات بكورونا كانت لا تتجاوز الـ1.5% من عدد الفحوصات، لكن في الأسبوعين الماضيين كانت هناك زيادة بالإصابات ووصلت الى 2.5% من عدد الفحوصات"، مشيراً إلى أن "الإصابات تركزت في مناطق كانت سابقاً ملتزمة بشكل كبير لاسيما في جانب الكرخ".

وتابع التميمي "نلاحظ اليوم عودة التجمعات ومجالس العزاء والمولات والأسواق والمؤتمرات التي تعقد من النقابات والمؤتمرات التي تُعد لأغراض انتخابية وفتح المراقد وعودة صلاة الجماعة والتي أدت بشكل كبير إلى زيادة في الإصابات"، لافتاً إلى "أننا وجَّهنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التربوية والتعليمية التي لا تلتزم بالدوام (يوم واحد للمدارس)، (يومان للجامعات)".

وأكد التميمي أن "ارتداء الكمَّامات أصبح شبه معدوم في الشوارع"، لافتاً إلى أن "إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي".