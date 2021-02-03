قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة.. وتستهدف المزارعين والصيادين بغزة

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينيا فى انحاء متفرقة بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشخاص من بيت لحم، و5 من نابلس، و5 من القدس، و4 من طولكرم، و4 من الخليل، وفلسطينيا من سلفيت، وآخر من جنين.

في السياق ذاته، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين والصيادين بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين واعتقلت أحد المواطنين في غزة.



وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل دخانية صوب أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت المزارعين على ترك أراضيهم دون وقوع إصابات.مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً، لم تعرف هويته بعد، لدى اقترابه من السياج الفاصل شرق خان يونس.



كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة، وفتحت خراطيم المياه صوبها وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبرت الصيادين على الخروج إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

