خطوة جديدة في المصالحة... قطر ترفع علمها فوق سفارتها لدى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق" القطرية، "أربعة قطريين من العاملين في سفارة بلادهم في الرياض، قام أحدهم برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة"، ليرتفع العلم القطري لأول مرة في سماء الرياض بعد المصالحة الخليجية التي جرت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

وشهدت "قمة العلا" في السعودية، الشهر الماضي، إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.