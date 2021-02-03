وزيرة التعاون الدولي المصرية تتحدث عن حبها للطبخ... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وشاركت الوزيرة المصرية، على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة شخصية لها داخل المطبخ.

وكتبت المشاط تعليقا على الصورة: "في طفولتي، كنت أشاهد والدتي تطهو في مطبخنا، ومع مرور الوقت أدركت أنها لم تطبخ بمفردها أبدًا، حتى عندما تكون الشخص الوحيد في المطبخ، كانت دائما غارقة في حبها لعائلتنا".

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أضافت: "علمتني أمي أن الطبخ هو الشعور بالآخرين، ولا يتعلق الأمر فقط بالمكونات أو الوصفات، ولكن بالحب".

وأوضحت: "الجميع يطبخون دائما، وكل شخص لديه القدرة على أن يصبح طباخا ماهرا، سواء كنا في العمل أو في الحياة أو مع العائلة أو الزملاء أو الأصدقاء".

وتابعت: "نحن دائما نبدع من أجل الآخرين ونتعلم الشعور بوجودهم وروحهم".