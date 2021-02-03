شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالإمارات دافئ بالكويت و أمطار على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار فى السعودية بينما يكون صحوا فى الإمارات، وإلى التفاصيل...

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ،الجوف).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون ، معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب أحياناً ويكون بارداً نسبياً ورطباً خلال الليل. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار. درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 90 بالمئة والصغرى 35 بالمئة.

البحرين

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س أحيانا. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و متوسطا أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند 05:46 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 23:04 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 13:54 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الاول عند الساعة 07:49 والجزر الثاني عند الساعة 19:23 . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى أبو ظبي 25 15 دبــي 26 16 الشارقة 27 14 الكويت ليلًا مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ونهارًا دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ، وتبلغ العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

الإمارات