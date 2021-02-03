شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيرته بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تواصلت اليوم هاتفيا مع زميلتي السيدة ناليدي باندور، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا، حيث تطرقنا إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، وكان بوقدوم قد زار الشهر الماضي، جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي حاليا، حيث التقى برئيسها سيريل رامافوزا ونظيرته الجنوب أفريقية باندور.