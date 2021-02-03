عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مهمة للبحث عن منشأ فيروس كورونا.. خبراء الصحة العالمية في ووهان

الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا.



ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا، مؤكّداً أنّ الصين تسبّبت بانتشار الفيروس، إما عمداً أو خطأً، وأغرقت العالم تالياً في جائحة كوفيد-19، في اتّهام نفته بكين نفياً قاطعاً.

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك، في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مدخل المعهد، إنّ البعثة المكوّنة من عشرة باحثين "تتوقّع نهاراً مثمراً للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وترتدي زيارة بعثة الخبراء أهمية بالغة لبكين التي تسعى لتخلية أي مسؤولية لها عن تفشي الوباء في العالم وتقول إن الفيروس يمكن أن يكون قد أتى إلى الصين من دولة أخرى، في فرضية لم تعزّزها بأي سند علمي.

بالمقابل تشدّد بكين على نجاحها في احتواء الوباء وعلى إنتاجها لقاحات مضادة للفيروس تصدّر حالياً إلى دول عدّة.

وانتظر النظام في الصين أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحّي لمدة 14 يوماً قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

ويشكّ العديد من المحلّلين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أيّ أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.

وقالت قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية الإخبارية الناطقة بلغات أجنبية إنّ خبراء منظمة الصحّة "سيتبادلون الأفكار مع باحثي المعهد حول عملهم اليومي والتعاون العلمي الدولي ومكافحة الوباء".