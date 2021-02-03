عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تعلن استعدادها للانفصال عن الإنترنت العالمي.. لماذا

الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لا يستبعد قطع شبكة الإنترنت العالمية عن بلاده.



وأضاف ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا، لوكالة "إنترفاكس" المحلية، إن بلاده مستعدة "قانونيا وتكنولوجيا" للانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر.

وتابع: "روسيا تمتلك القدرة التقنية لضمان تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت (Runet) بشكل مستقل، لكن لا أحد يرغب في دفع الأمور إلى هذا الحد، واصفا القرار بأنه "سلاح ذو حدين".

وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، مساء الإثنين: "كل شيء جاهز للقيام بذلك من الناحية الفنية، وتم اتخاذ كل القرارات في هذا المجال من الناحية التشريعية. ولكن أوكد مجددا، نحن لا نرغب في ذلك"، بحسب روسيا اليوم.

وذكر مدفيديف أن تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت ما هو إلا خطة احتياطية في حال تم فصل روسيا عن الشبكة العالمية.

وأشار مدفيديف، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الحق الاستثنائي في إدارة الإنترنت، والتحكم فيه.

وقال: "إذا خطر في بال أحد هناك، فصل روسيا عن الشبكة العالمية، فلدينا خطة عمل لهذه الحالة".

"سويفت" شرارة البداية

وأعاد مدفيديف إلى الأذهان، الحديث المستمر عن فصل روسيا عن النظام الدولي لنقل المعلومات وتنفيذ المدفوعات بين المصارف SWIFT. وقال: "يقومون بترويعنا باستمرار بهذا الأمر. وهو ما دفعنا لإنشاء نظام خاص بنا لنقل المعلومات، تحسبا من الحالات الطارئة. ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الإنترنت".

ويمنح قانون "الإنترنت السيادي" في روسيا، الذي تم تمريره في عام 2019، موسكو القدرة على عزل نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية، في وقت أعرب خبراء عن شكوكهم في قدرة روسيا على هذه الخطوة من الناحية التكنولوجية.

والأسبوع الماضي، قالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية إنها ستفرض غرامة على 7 شركات للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها مقاطع فيديو تروج للاحتجاجات.