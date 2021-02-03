شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبحثان سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسعيهما لفتح آفاق التعاون بينهما، وأكد البواردي - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) حرص وزارة الدفاع على دعم الجهود الإنسانية؛ إيمانًا منها بقيم العطاء الإنساني وأهمية إغاثة المحتاجين، إلى جانب حرصها على التعاون في تمكين منتسبيها وتدريبهم في مجال القانون الدولي الإنساني.

من جهته.. أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدور الهام الذي تقوم به الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتعزيز جهودها من أجل تدعيم ثقافة القانون الدولي الانساني، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.