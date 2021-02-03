"التطبيع يسير وفق التوقعات"... الإمارات: 130 ألف إسرائيلي دخلوا أراضينا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. جاء حديث العتيبة خلال منتدى افتراضي حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، استضافه معهد واشنطن.

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وقال السفير في كلمته:

التطبيع يسير بشكل عادل كما هو متوقع، العثرة الوحيدة هي فيروس كورونا، كما هو واضح.

واستشهد عتيبة بتقارير حول زيارة 130 ألف إسرائيلي للإمارات منذ توقيع الاتفاقية، مضيفا: "إذا ألغيت قيود (كوفيد -19)، فتخيل كم ستكون هذه الأرقام أعلى".

في حين كان من المتوقع أن يعزز الاتفاق التفاعل الثنائي بين الدول والشركات، قوبل أيضا افتتاح السفر الجوي بين البلدين بالإثارة بين الجمهور على الجانبين، وفقا للسفير.

تم التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في واشنطن في سبتمبر/ أيلول الماضي، لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والبحرين.

وفي وقت لاحق التحقت المغرب والسودان بالركب وأبرمتا اتفاقيات مماثلة مع لتطبيع العلاقات إسرائيل. لقي التقارب العربي مع تل أبيب انتقادات شديدة في فلسطين.