مشاورات جزائرية روسية حول مجالات الطاقات المتجددة

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، فقد استعرض الطرفان في هذا اللقاء "واقع العلاقات الجزائرية-الروسية في مجال الطاقات المتجددة وآفاق تعزيزها".

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وقال شيتور إن "هدف الجزائر هو الخروج بصفة تدريجية من التبعية تجاه الموارد التقليدية".

وأشار إلى آفاق التعاون والشراكة وفرض الاستثمار بين الجزائر وروسيا في مجالات الطاقة الحرارية الجوفية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية".

كما أعرب "عن رغبته في تجسيد تعاون وشراكة "مربحة" بين المؤسسات الجزائرية والروسية في مشاريع ملموسة وواعدة.

من جهته، ثمن سفير روسيا إيغور بليييف "العلاقات الممتازة القائمة بين بلاده والجزائر"، معربا عن "قناعته أن التعاون الجزائري-الروسي سيزداد تطورا ويتعزز في مجالات الطاقة المستدامة، بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تحوزها الجزائر في هذا القطاع".

وأكد السفير الروسي أن موسكو "مستعدة لإقامة اتفاقات تعاون لاستقبال الطلبة الجزائريين في مدارس ومراكز التدريب الروسية المتخصصة في الطاقة".