مصر… النيابة العامة تقرر حبس مالك "العقار المحترق"

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة العامة على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، في بيان جديد قالت فيه: "تلقت النيابة العامة اليوم الثلاثاء محضرا بضبط المتهم مالك العقار فاستجوبته فيما نسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا".

وتابع البيان: "شمل الاستجواب عدم اتخاذه بوصفه صاحب عمل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية".

ولفت البيان إلى "تسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق لأنه لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها".

ونقل البيان عن صاحب العقار قوله إن "سبب حدوث الحريق هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه"، مضيفا: "وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات".

من جانبها أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الذي اندلع فيه الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة طوقا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت حاجزا حول عدد من العقارات المجاورة لإخلائها من السكان.