شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: روسيا تواصل ضرباتها الجوية على أطراف مدينة إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السوري، أن روسيا تواصل ضرباتها الجوية على أطراف مدينة إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، أن القوات التركية والفصائل الموالية تقصف طريق M4 الدولي ومناطق بريف عين عيسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان وزير الخارجية الصيني وانج يي الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بشكل غير شرعي، لافتا إلى موقف الصين الداعم لحل سياسي في سوريا.