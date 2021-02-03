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المرصد السورى: 75 غارة روسية اليوم على البادية السورية

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القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن هناك 75 غارة روسية اليوم على البادية السورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السوري، أن روسيا تواصل ضرباتها الجوية على أطراف مدينة إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها أكد المرصد السورى، أن القوات التركية والفصائل الموالية تقصف طريق M4 الدولي ومناطق بريف عين عيسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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