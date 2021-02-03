شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب زعيم تنظيم "داعش" بضربة جوية غربى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بتنظيم (داعش) الإرهابي يحمل لقب "والي جنوب العراق" إثر ضربة جوية غربي بغداد.



وقال المصدر حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي جنوب العراق المدعو (أبو حسن) ضمن قاطع الزيدان في أبو غريب، بالعاصمة بغداد".



وأعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، مقتل ما يسمى بـ"نائب الخليفة ووالي العراق" المدعو (أبو ياسر العيساوي) في تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية استخبارية نوعية.