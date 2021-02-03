شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 91 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6893 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6 آلاف و893 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 1367 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 211 ألفًا و412 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 2844 حالة من الإصابة بالفيروس، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى المصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و222 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 414 حالة، إلى جانب 141 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.