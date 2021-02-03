شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يدين الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الجانب اللبنانى انتهاكات إسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، والتحليق المكثف والانتهاكات المستمرة لطائرات العدو الإسرائيلي فوق الأراضى اللبنانية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو، وذلك ضمن إجراءات مشددة للوقاية من وباء كورونا.

وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، من اختطاف الراعي، ومحاولة اختطاف آخر وسرقة الابقار.

وأعاد الجانب اللبناني تأكيد التزامه القرارات الأممية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة، وشدد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة.

وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".