شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أكراد تدعمهم أمريكا يرفعون الحصار عن جيوب يديرها الجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت قوات يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الجيش السورى، لإنهاء حصار استمر قرابة ثلاثة أسابيع للأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية فى مدينتين يسيطر عليهما الأكراد فى شمال شرق البلاد، وذلك حسبما أفاد مسؤولون من الجانبين.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم فتح الشوارع المؤدية إلى وسط مدينة الحسكة فى منطقة أمنية خاضعة لسيطرة الحكومة كما أزالت قوات سوريا الديمقراطية الحواجز التى أقيمت خلال الحصار الذى استمر 20 يوما، وقوات سوريا الديمقراطية هى مجموعة من الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال مسؤول سورى وأحد السكان إنه تم السماح للشاحنات التى تنقل السلع والقمح والوقود بالدخول إلى اثنين من الأحياء فى مدينة القامشلى بعد أن فرضت القوات التى يقودها الأكراد قيودا على دخول السلع إليها على مدى أيام.