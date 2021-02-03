شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر اليوم الثلاثاء تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال ال (24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و841 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2898 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73 ألفا و732 حالة، بعد شفاء 202 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.. وأشار إلى وجود 23 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.