شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تمنع التجمعات والحشود بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى، أن الحكومة منعت أى صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها، وسط تحذيرات أطلقها وزير الصحة حسن التميمى فى إطار مكافحة كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال فى المؤتمر الأسبوعى إنه تقرر "إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي"، مضيفا أن "مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التى يحتشد فيها المواطنون".

وأضاف: "وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مؤكدا تسلم العراق "مزيدا من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري"، وتابع: "يمنع أى صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها".