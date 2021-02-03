شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بإيصال المساعدات للمناطق المتأثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، التزام الدولة بدعم خطط برنامج الغذاء العالمي في السودان، والعمل على تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المتأثرة بالبلاد.

وأشاد دقلو - لدى لقائه اليوم /الثلاثاء/ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي - بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج لمساعدة المحتاجين، لاسيما في المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، مثمنا دوره في أعقاب توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة.

من جانبه، هنأ بيزلي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة برفع العقوبات عن السودان وتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن البرنامج يعمل في كل مناطق السودان ويقدم مساعداته للشرائح المحتاجة بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية، وتوجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الدينية.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز أطر الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.

والتقى حمدوك اليوم /الثلاثاء/ مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، بحضور مستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي الدكتورة عائشة البرير.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود برنامج الغذاء العالمي تجاه السودان، والتي ساهمت في عودته للمجتمع الدولي، مشيدا بدور البرنامج في تقديم العون والمساعدة لمناطق البلاد التي تأثرت بالحرب والنزاع.

