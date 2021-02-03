شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: ضبط 7 إرهابيين فى نينوي والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط سبعة إرهابيين في محافظتي نينوى والأنبار.

وأوضحت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الثلاثاء/ - أن الفرقة الـ16 في شعبة الاستخبارات تمكنت عقب عمليات نوعية واستباقية من القبض على خمسة إرهابيين في مناطق عدة من الموصل.

وأضافت أن الفرقة العاشرة تمكنت أيضًا من القبض على اثنين من الإرهابيين في الكرمة بالأنبار، مؤكدة أن جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.