مصر... وزير التعليم العالي يعلن مداهمة كيانات "وهمية"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، قد تلقى تقريرا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، بشأن مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

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وأكد التقرير أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي قامت بمداهمة كيانات بعينها في محافظة الجيزة، أصدر على إثرها الوزير قرارا بغلق هذه الكيانات لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.

قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقي الكيانات الوهمية.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، على تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.

وناشد الوزير المصري، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.