بعد قرار السعودية... "مصر للطيران" تعلن خطتها لإعادة المصريين العالقين

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وأصدرت "مصر للطيران" بيانا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: "تستمر مصر للطيران في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلي جمهورية مصر العربية أثناء فترة التعليق".

وتابع البيان: "من غير المعلوم متى سيتم السماح بالسفر إلى المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "تهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني (egyptair.com) أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين".

وأصدرت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية.

ويبدأ سريان القرار اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير/ شباط في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.