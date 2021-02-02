سفير السعودية في القاهرة يعلق على قرار منع دخول المصريين إلى المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السفير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، إن المملكة تتابع ما يحدث في العالم من تفشي انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات وإتباع دول عدة إجراءات احترازية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أوصت بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية داخل المملكة في الفترة القادمة لوقف الانتشار السريع الذي لمسته وزارة الصحة.

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وأوضح أن القرار المتخذ بتعليق دخول مواطني بعض الدول، مؤقت لكن مدته مرهونة بتحسن الوضع الوبائي ليس في المملكة العربية السعودية فقط لكن في العالم بشكل عام.

وأكد أن

القرار جاء لضمان سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين والزائرين للمملكة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية القائمة في دول العالمية لحماية العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتا للقادمين من 20 دولة، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من مساء الأربعاء.