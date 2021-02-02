هل تجري الإمارات مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن المؤسسة العسكرية لبلادهم تحاول إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب الإماراتي.

© CC0 / Ronald Bradshaw

وأفاد بأن هذا الطرح أو العزم الإسرائيلي تم طرحه خلال زيارة قائد المنطقة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

وجاءت الطرح الإسرائيلي على خلفية الحديث عن مدى ضرر إلغاء صفقة طائرات F35 مع الإمارات، والتي قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعادة النظر فيها.

وأوضح الموقع أن اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية تخدم بدورها الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، بشكل إستراتيجي، كونهما معنيين ببناء تحالف معاد لإيران، وكذلك لديهما اهتمام كبير بتوطيد العلاقات مع الدول السنية في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن مراجعة الرئيس جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة قريبة، قائلا إنه "واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 الأمريكية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن".

وحسب وكالة "رويترز"، قال العتيبة "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)". وتابع، خلال منتدى عبر الإنترنت قام بتنظيمه معهد واشنطن أمس الاثنين، أن مراجعة بايدن "شكلية".

وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة الطائرات في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي بقيمة 23 مليار دولار وتشمل طائرات إف 35 وعددها 50 واحدة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.

بينما قررت الإدارة الأمريكية الجديدة وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.