شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار غربي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط 21 عبوة ناسفة بمنطقة "الصبيحات"، شرقي محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وذكرت الاستخبارات العسكرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني، واستخبارات لواء المشاة 40، من الاستيلاء على 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة في منطقة الصبيحات بالكرمة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "قوات هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتدميرها".