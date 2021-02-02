أفضل التمارين الرياضية لمرضى السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

تعد التمارين الرياضية من الخطوات الأساسية للحصول على صحة جيدة، بالتزامن مع اعتماد نظام غذائي مناسب، وتعد مهمة للجميع وخاصة مرضى السكري.

وذكر موقع ”إي تايمز“ أن ممارسة التمارين يوميًا تساعد مرضى السكري من نواحٍ عدة، بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم، وإدارة الوزن، بجانب حمايتهم من أمراض أخرى يمكن أن تصيبهم نتيجة ضعف الجهاز المناعي.

ويوصي الخبراء، بحسب الموقع، بأهمية حرص مرضى السكري وخاصة النوع الثاني على ممارسة التمارين معتدلة الكثافة لمدة 150-300 دقيقة في الأسبوع.

ركوب الدراجات الثابتة

تشير أحدث الإحصاءات إلى أن نصف مرضى السكري 2 يعانون من التهاب المفاصل نتيجة ما يصيبهم من تلف في الأعصاب، ولكن ركوب الدراجات الثابتة يعد أحد أفضل التمارين لمرضى السكري؛ لأنه يساعد على تخفيف الضغط على المفاصل، كما ينصح بممارسة هذه التمارين 3-4 مرات أسبوعيًا.

تمارين القوة

تساهم تمارين القوة مثل تمرين القرفصاء والضغط والاندفاع والدمبل، مرتين في الأسبوع، في خفض نسبة السكر في الدم وتقوية العضلات والعظام.

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اليوغا

تفيد اليوغا جميع الأشخاص، بمن في ذلك المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري، وقد أثبتت دراسات أن اليوغا تساعد مرضى السكري على إدارة الوزن ونسبة سكر الدم ومستويات الكوليسترول.

المشي

من أسهل وأفضل التمارين التي يوصى بها لمرضى السكري، وعادة ما ينصح بممارستها بسرعة معتدلة لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع.

صعود الدرج

يوصى أيضًا بممارسة تمارين صعود الدرج بسرعة معتدلة لمدة 15 دقيقة يوميًا؛ لأنها تساعد في إدارة نسبة سكر الدم وإدارة الوزن، بجانب تعزيز عملية حرق السعرات الحرارية، وتساعد في عمل القلب والرئتين بشكل أسرع.