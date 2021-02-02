مصر... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن "العقار المحترق"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / SAMI ABOUDI

وقال البيان إن حريق العقار الذي يقع بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية في بدروم العقار وطابقه الأرضي، مشيرة إلى احتراق كل الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات.

ولفت البيان إلى أن سبب استمرار الحريق هو وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في الجزء السفلي من المنزل، مشيرا إلى أن وجود المواد القابلة للاشتعال زادت من قوة النيران، التي نتج عنها تآكل الأعمدة الرئيسية للعقار.

وقالت النيابة العامة إنه سيتم ندب خبراء المعمل الجنائي عقب إخماد النيران، للتعرف على ملابسات الحادث وسبب نشوب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، إضافة إلى حصر خسائر الحريق وتأثيره على المباني المجاورة.

من جانبها أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الذي اندلع فيه الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة طوقا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت حاجزا حول عدد من العقارات المجاورة لإخلائها من السكان.