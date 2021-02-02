البرلمان العربي: قرار كوسوفو افتتاح سفارة في القدس... باطل

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح البرلمان في بيان نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي أن: رئيسه عادل بن عبد الرحمن العسومي أدان اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة لها في المدينة.

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واعتبر أن: "هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال".

وفي هذا السياق أشار البيان إلى "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها".

وشدد البرلمان العربي على أن "قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني ويعتبر لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة".

ووقّعت إسرائيل وكوسوفو، أمس الاثنين، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية، وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية مليزا هاراديناج ستوبلا.

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن كوسوفو وبموجب توقيعها ستقيم سفارتها في مدينة القدس، وستكون أول دولة مسلمة تقيم سفارتها في المدينة المقدسة، مشيرة إلى أن إسرائيل ستصبح الدولة رقم 100 عالميا التي تعترف بكوسوفو.