التصويت على مرشحي المجلس الرئاسي الليبي بنظام القوائم

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن متحدث ضمن إعلان نتائج التصويت أنه "لم يصل المرشحون لنسبة 70 في المائة، ما يعني التوجه لتشكيل القوائم".

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، جاءت النتائج كالتالي:

الغرب

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عدد الموقعين 37، منهم 1 باطل، إدريس القايد: 5 أصوات، جولي: 2، أسعد زهيو: 2، خالد المشري: 8، سلامة الغويل: 2، النمروش: 4، الأشتر: 1، عبد الرحمن البلعزي: 3، عبد الرحيم الشيانى: 3، عبد اللافي: 1، محمد الحافي: 5.

الشرق

عدد الموقعين 23، خالد السايح: 1 صوت، سليمان سويكر: 0، الوافي: 6، قيلة صالح: 9، على بو خير الله: 0، محمد البرغثي: 2، محمد المنفي: 5.

الجنوب

عدد الموقعين 14، سيف النصر: 6 أصوات، على أبو الحجر: 1، عمر أبو شريدة: 5، موسى الكونى: 2.

وبذلك لم يحصل أي مرشح على نسبة الـ 70 بالمئة وسينتقل التصويت إلى القائمة.

وأوضح مراسلنا أن "من حصلوا على أعلى الأصوات والذين سينخرطون في قوائم مشتركة تكون القائمة مكونة من رئيس حكومة ورئيس مجلس رئاسي ونائبين".

وأضاف "لو رئيس الحكومة من الغرب الليبي يكون رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي ونائب للمجلس عن الغرب وأخر عن الجنوب".

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وبذلك يكون الترشيح عن فزان: عبدالمجيد سيف النصر حصل 6 أصوات وعمر أبوشريده حصل على 5 أصوات.

وعن طرابلس: خالد المشري 8 أصوات ومحمد القمودي الحافي 5 أصوات.

وعن برقة: عقيلة صالح 9 أصوات، الشريف الوافي 6 أصوات ومحمد المنفي 5 أصوات.

يذكر أن آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.

وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).

ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى.

وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.