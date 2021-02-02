بعد الإفراج عنهم في الإمارات.. وصول 8 لبنانيين إلى بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ظهر اليوم قادمة من دبي، وعلى متنها ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات.

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وأوضحت الوكالة أن المفرج عنهم هم: نادر خليل، حسن حسيني، محمد الحسيني، ماهر الزين، زاهر الزين، علي مخدر، حسن زريق وحسين زريق. وفور خروجهم من المطار، انتقلوا إلى مقر إقاماتهم برفقة عدد من أفراد عائلاتهم.

من جانبه، قال مدير عام الأمن اللبناني عباس إبراهيم إن المحتجزين الثمانية كانوا قيد الاحتجاز في الإمارات لفترات تراوحت من بضعة أشهر إلى سبع سنوات وبعضهم أتم عقوبته.

وأوضح إبراهيم أن 15 شخصا سيعودون في المجمل ومن المتوقع إطلاق سراح 15 آخرين قريبا.

وتابع أن ذلك جاء في إطار الملفات الأمنية بين لبنان والإمارات والتي تم التعامل معها.

وقال مسؤول لبناني مطلع على الأمر إن جميع التهم الموجهة لهم تتعلق بمزاعم "التعامل مع حزب الله اللبناني بشكل مباشر أو غير مباشر".