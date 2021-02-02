اللواء خليل لـ"سبوتنيك": اتفاق لفك حصار "قسد" عن مدينتي الحسكة والقامشلي

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع المحافظ بأنهم بانتظار تطبيقه من طرف تنظيم "قسد" خلال الساعات القادمة في جميع أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأنه تطبيقاً للاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الجانب الروسي، بدأ تنظيم "قسد" بإزالة عدد من الحواجز، التي نصبها في الأيام الماضية بمدخل حي طي ( ذهاباً وإياباً) عند دوار الوحدة وعلى الطريق الواصل إلى مخبز البعث في مدينة القامشلي شمالي الحسكة.

وتابع المراسل بأن تنظيم "قسد" بدأ بشكل فعلي بإزالة الحواجز الإسمنتية، التي وضعها في شارعي فلسطين وفردوسة وعند حاجز حي النشوة، التي تصل جميعها إلى مركز مدينة الحسكة مع السماح بدخول وخروج السيارات والدرجات النارية من وإلى أحياء وسط مدينة الحسكة.

وتابع المراسل بأن تنظيم "قسد" أعلن بشكل رسمي العمل على إنهاء حالة التوتر في محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي جاء فيه بأنهم "وكبادرة حسن نية وحفاظاً على وحدة التراب والأرض السورية وحفظ دماء السوريين، فإننا نؤكد عودة الحياة الطبيعية والسماح بدخول كافة المواد إلى مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينتي القامشلي والحسكة.