وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي مع نظيره المغربي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أشكنازي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، "لقد أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي السيد ناصر بوريطة".

وأضاف

"اتفقنا على العمل معا من أجل التنفيذ السريع للاتفاقيات بينالمغرب وإسرائيل، كما ناقشنا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".

وأعلن المغرب في ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.