مسؤولة في الصحة: جينات المصريين قوية وتلعب دورا كبيرا في مواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وتابعت في تصريحات لموقع اليوم السابع "لا يوجد تحور فى فيروس كورونا في مصر حتى الآن، ومعظم مكون الشعب المصري من الشباب ذوي المناعة القوية".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدة أن توفير اللقاحات سيسهم في خفض الإصابات إلى حد كبير.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، أسباب تراجع أعداد إصابات كورونا الفترة الماضية.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن "حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التي تتحرك يومياً خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى".

وأكدت أن هذا "انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادي والقوى البشرية"، بحسب ما نقله موقع "مصرواي".

واستعرضت الوزيرة أمام المجلس وضع الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات في ظل الجائحة، وأكدت توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حالياً، بالإضافة إلى مخزون احتياطي، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة وجميع المصنعين، الذين أسهموا بجهودهم في حل هذه المشكلة.