الانتقالي الجنوبي: اتفاق الرياض بالنسبة لنا اتفاق مرحلي ونؤكد تمسكنا بمشروعنا الاستقلالي

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال الكثيري في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "اتفاق الرياض بالنسبة لنا اتفاق مرحلي ويهدف بالأساس إلى إنهاء التنازع الموجود في صفوف الشرعية ونحن في هذا الإطار نسعى بكل ما نستطيع إلى أن نوجه معركتنا باتجاه العدو والخطر الحوثي".

© AFP 2020 / NABIL HASAN

وأضاف "لقد دخلنا هذه المفاوضات ودخلنا هذا الاتفاق أساسا منخلال مشروعنا ولم ندخله تسليما بمشروع الآخرين سواء مشروع اليمن الاتحادي أو مشروع ما يسمى مخرجات الحوار أو المرجعيات... هذه الأمور نحن أكدنا أن شعبنا رفضها ويرفضها حتى الآن".

وأكد المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي، تمسك المجلس بمنطلقاته قائلا: "ولم ولن نتنازل عن مشروعنا وهذا ما يدركه بما في ذلك الأشقاء في التحالف العربي ونحن متمسكون بقضيتنا وبهدف شعبنا ونمضي مع الأشقاء في التحالف العربي بإطار مشروع عروبي واحد وهو مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة سواء الحوثية أو الإخوان المسلمين أو القاعدة هذا هو منهجنا وعلى ذلك وفقا للاتفاق عززنا شراكتنا مع الأشقاء في التحالف وأكدنا واثبتنا مصداقيتنا أمام العالم".