وزير داخلية عربي مدعو لزيارة إسرائيل... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في لقاء جمع أوحانا ووزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، عبر تطبيق "زوم"، بحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية.

واتفق أوحانا وآل خليفة على البدء في الإجراءات اللازمة لإطلاق تعاون بين وزارتيهما، وفق المصدر ذاته.

ودعا أوحانا الوزير البحريني إلى زيارة إسرائيل، فيما دعاه الأخير أيضا إلى زيارة المنامة.

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات، اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولاحقا وقعت تل أبيب مع كل من أبوظبي والمنامة اتفاقات في مجالات مختلفة بينها الطيران والتجارة والاستثمار.