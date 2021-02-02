مقتل 5 من الحشد الشعبي باشتباكات مع "داعش" شرقي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن قوات الحشد الشعبي رصدت خلال عملية استطلاعية في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى شرقي البلاد، عناصر إرهابية، وشرعت بالإشتباك معهم.

وأعلنت الخلية، مقتل خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي خلال الاشتباكات، منوهة إلى أن مزيدا من التفاصيل ستعلن لاحقا عن العملية.

وتؤكد خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية تواصل تطهير الأراضي من دنس عصابات "داعش" الإرهابية، وتستمر بعملياتها الاستطلاعية.

وكان العراق قد أعلن "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول "داعش" ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.