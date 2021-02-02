"بالكوميكس والخيال العلمي"... مصر تكشف عن طرق مواجهة الإلحاد والتطرف

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "الوزارة بسطت توصيل المعلومات للأطفال، من خلال إصدار كتيبات كوميكس للأطفال لمواجهة التطرف، استخدم فيها الخيال العلمي لتوصيل المعلومة".

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وأضاف جمعة: "الوزارة تواجه الإلحاد والتطرف معًا في جميع الاتجاهات... لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم".

وأشار الوزير إلى أن "الإلحاد في عالمنا العربي والإسلامي، موجه وممول وموظف لتفسيخ المجتمعات... إذا وجد في الشباب ميل للتدين أخذوه للتطرف، وهو نفس الأمر مع استغلال التحرر في الإلحاد".

ولفت جمعة إلى أن الوزارة "أصدرت عددًا من المطويات تحت عنوان "تغريدة وبوست"، لمواجهة المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن استخدامها في الخير والشر".