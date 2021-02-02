الشرطة الموريتانية تلقي القبض على شبكة لتهريب المهاجرين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق بيان لقوات الدرك (الشرطة) الموريتانية، بحسب صحيفة "الصحراء" المحلية.

وألقت قوات الشرطة القبض على الشبكة في منطقة السبخة جنوب العاصمة نواكشوط.

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وأضاف البيان أن هذه العملية "على إثر تحريات أسفرت عن تحديد هويات وأماكن أغلب أفراد هذه الشبكة".

وكانت الشرطة الموريتانية قد اعترضت أمس الأول (الأحد) قاربا يقل 62 مهاجرا سريا، كانت الشبكة تعمل على تهريبهم إلى أوروبا، وذلك في مدينة نواذيبو الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، شمال غربي البلاد، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميين، الراغبين في العبور إلى أوروبا.

وترتبط موريتانيا باتفاقات في مجال التصدي للهجرة غير النظامية مع دول أبرزها إسبانيا.

وتقيم نواكشوط ومدريد تنسيقا في مواجهة المهاجرين الذين غالبا ما ينطلقون من شواطئ موريتانيا والسنغال في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية القريبة جغرافيا من شواطئ نواذيبو.