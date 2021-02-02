وزير النقل المصري: تطوير ميناء السخنة خلال عامين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير، حسبما نقل موقع "مصراوي" المصري، إن تكلفة التطوير 20 مليار جنيه (1,282 مليار دولار).

وتفقد الوزير، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء تطوير الميناء والذي يتزامن العمل فيه مع إنشاء القطار السريع الذي يمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة.

وتبلغ مساحة ميناء العين السخة 23 كم مربع، وتعمل مصر على إنشاء عدد من المشروعات التي تكفل نقل المواطنين والبضائع إلى جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك تعاونا كبيرا لبناء مشروع ضخم في ميناء العين السخنة.